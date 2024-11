Inter-Napoli, Conte fiume in piena in TV e conferenza. “Evidentemente…”

"A Dazn si alza la tensione quando a Conte dicono che in queste situazioni non spetta al Var decidere", spiega La Gazzetta

"Due ore in apnea, tenendosi tutto dentro. Emozioni, gioia, perplessità. Poi lo sfogo in diretta tv, perché quel contatto tra Anguissa e Dumfries ritenuto da Mariani da rigore proprio non gli è andato giù. E fa nulla se alla fine non ha inciso sul punteggio, Antonio Conte nel post-partita è un fiume in piena e non le manda certo a dire". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla reazione di Conte dopo il rigore concesso all'Inter ma sbagliato da Calhanoglu.