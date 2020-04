Deeney: “United, perdere Lukaku per Ighalo è da pazzi. Ha segnato 60 gol ma dicevano che…”

Intervenuto ai microfoni di The United Stand, Troy Deeney, attaccante del Watford, ha commentato così la scelta del Manchester United di cedere Romelu Lukaku all’Inter in estate: “La decisione che hanno preso con Lukaku è da pazzi. L’hanno lasciato andare per prendere Ighalo. E’ uno che segna, ma Lukaku? Guardate il suo score dei gol. Quando era all’Everton lo volevano allo United: poi l’anno preso e hanno detto che il suo primo controllo è pessimo. Ma ha segnato circa 60 gol, lo sapete? Però dicevano che il suo controllo non era buono”.