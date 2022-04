Cds – Defibrillatori e idoneità, in arrivo nuove regole: ecco quali

Dovrebbe essere valutato dagli esperti un approccio più graduale e ponderato rispetto al passato

"Al secondo punto, sarà il tipo di sport praticato tra le varie categorie individuate. Una malattia recidivante, o potenzialmente progressiva, che può aggravarsi per sforzi ripetuti ad alta intensità, come ad esempio la cardiomiopatia aritmogena (la malattia di Morosini e Astori) non potrà in un atleta essere superata semplicemente con un ICD. Diverso il discorso, per esempio, in caso di miocardite (malattia infiammatoria del cuore causata da un virus) la cui guarigione completa potrebbe consentire la rimozione del defibrillatore stesso e il ritorno alle gare. In sostanza, non è che in Italia non si gioca né si giocherà semplicemente perché si ha un defibrillatore: dipende e dipenderà da molte cose. Le nuove Linee Guida COCIS, pur rimanendo attente e severe nel proteggere la salute dell’atleta, lo metteranno in chiaro".