De Grandis: “Lukaku è probabilmente superiore a Immobile ma a volte…”

Intervenuto a Sky Sport durante ’23’, Stefano De Grandis ha commentato così il lavoro di Roberto Mancini con la Nazionale:

“Non penso sia peccato dire che l’Italia sia favorita, la Svizzera è tradizionalmente un avversario ostico ma in Nations League si è comportata meno bene di noi ed è sembrata decisamente inferiore all’Italia. Ora l’Italia palleggia, ha centrocampista di caratura internazionale come Barella, Jorginho e Verratti. Mancini ha messo la Nazionale in campo rispettando i ruoli dei giocatori, ad esempio Insigne. Il gruppo è ampio ma non credo ci saranno tante novità in ottica Europei”.

IMMOBILE E IL CONFRONTO CON LUKAKU – “Ciro è un giocatore forte quando ha tanto campo da attaccare e probabilmente si sarebbe adattato meglio ad un’Italia del passato. Per esempio anche Lukaku è fortissimo ma a volte sbaglia qualche occasione in campo aperto, anche se probabilmente è superiore a Immobile”.