De Grandis: “Skriniar? Contro interesse dell’Inter contestarlo. Inzaghi…”

"Sarà sicuro quando scenderà di nuovo in campo? Penso possa essere sicuro ed è giusto che chi fa questo lavoro e guadagna così tanto non possa essere condizionato dai valori del pubblico. Se i tifosi dell'Inter lo contestano fanno un danno a loro stessi che non capirei, allo stadio si tifa per la propria squadra. Inzaghi poi ha sempre voluto tenerlo in rosa e credo che lo farà giocare. Lui non è stato espulso perché era teso ma perché semplicemente non ha visto Caputo ed è arrivato un secondo cartellino. Forse è stato ingenuo: non credo fosse preoccupato per il pubblico o dalle chiacchiere attorno a lui".