Del Genio: “Anni fa si parlava di Icardi al Napoli: meno male che non è arrivato”

Le parole del giornalista: "Anni fa si parlava di Mauro Icardi e James Rodriguez. Ma meno male che non sono arrivati"

Intervenuto ai microfoni di Tele A, Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato così dell'acquisto di Hirving Lozano da parte del Napoli, collegandolo anche ad alcuni nomi accostati in passato: "Al momento le sue prestazioni non giustificano il forte investimento fatto dal Napoli per acquisire il suo cartellino. Ma parliamo di una epoca in cui si parlava di scudetto nei ritiri precampionato, di Mauro Icardi e James Rodriguez. Ma meno male che non sono arrivati calciatori simili. Avremmo speso troppo. Si può arrivare a calciatori altrettanto forti, ma investendo molto meno".