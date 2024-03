Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio ha parlato del big match di San Siro tra Inter e Napoli . Il giornalista ipotizza la formazione che schiererà Francesco Calzona. "In difesa potrebbe esserci Olivera rispetto alla sfida contro il Barcellona, mentre per il centrocampo Lobotka ed Anguissa non sono assolutamente in discussione. Traorè invece dovrebbe alternarsi con Zielisnki, ma non penso il polacco giochi contro l’Inter, è una situazione molto particolare, proprio per questo penso giocherà Traorè".

"Per l’attacco verrà riconfermato Politano, così come Kvaratskhelia che non è in discussione. Se non dovesse giocare Osimhen secondo me dal primo potrebbe toccare a Raspadori piuttosto che a Simeone, non sarebbe una scelta da me condivisa, ma è la mia opinione".