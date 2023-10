Del Piero: “Calcio noioso in Italia, livello basso. I big vanno altrove”

Lunga intervista concessa anche da Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, al Corriere della Sera. L'ex attaccante ha parlato anche del livello del calcio nel nostro Paese, sul quale si è fatto una sua idea: "Il calcio in Italia è diventato noioso, perché il livello si è abbassato, rispetto al passato. Qui venivano a giocare i più forti, i più grandi, tutti desideravano competere qua. Ora i più forti, i più grandi, vanno a giocare in Premier, nella Liga, persino in Francia o in Germania.

Non qui. Questo vale per noi. Ma in Inghilterra il calcio non è noioso. Secondo me in questa disaffezione contano anche altri fattori. In primo luogo l’irruzione delle tecnologie. I telefoni, i videogames hanno un livello di soddisfazione del bisogno di divertimento incomparabile con quello della mia infanzia. La società digitale ci fa vivere meglio, ma ci toglie creatività".