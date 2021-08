Del Piero: “Favorita Serie A? Giusto mettere l’Inter in pole. Ma se va via Lukaku…”

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato così della possibile griglia di partenza in vista della prossima Serie A

"Giusto mettere l'Inter in pole perché ha vinto l'anno scorso ma, se va via Lukaku dopo Hakimi e Conte che aveva creato e collaudato un ambiente così, con queste cessioni la Juve passa in testa come griglia di partenza. Da lì in poi è un grosso punto di domanda, c'è l'Atalanta che ha conti fantastici ma anche risultati di un certo spessore e vuole dare continuità. Poi l'Inter, poi il Milan che l'abbiamo sottovalutato ma ha dato modo di vedere grandi cose. Lazio e Roma sono nuove, tutto può accadere nella Capitale".