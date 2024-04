Come vede il derby milanese?

«Ho un paio di amici interisti e un paio milanisti, ed è incredibile come stanno vivendo la cosa, ma io gli dico sempre: “Pensate a come ci girano a noi juventini…”. Per il Milan sarebbe tosta mettere nelle mani dell’Inter lo scudetto nel derby giocando in casa. Però l’Inter ha ampiamente meritato il titolo perché nel corso dell’anno si è dimostrata la squadra più forte di tutti. E poi il bello di queste sfide è che quando tutto sembra definito succede sempre qualcosa di strano…».