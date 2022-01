Del Piero: “Inzaghi? Avevamo dei dubbi, ha risposto alla grande. Dybala? Rinnovo difficile”

Un grande lavoro, che ha spazzato via tutti i dubbi dell'estate sulle sue capacità di prendere in mano una big come l'Inter

Marco Macca

Un grande lavoro, che ha spazzato via tutti i dubbi dell'estate sulle sue capacità di prendere in mano una big come l'Inter. Simone Inzaghi ha stupito e conquistato tutti grazie al suo operato sulla panchina nerazzurra. Alessandro Del Piero a Sky ne ha parlato così:

"Simone Inzaghi? Avevamo diversi dubbi: ha fatto benissimo alla Lazio, ma non sapevamo come avrebbe risposto in una grande come l'Inter, soprattutto dopo l'addio di Conte e tutto quello che è successo. Sta facendo molto bene sotto tanti punti di vista, al di là del fatto che l'Inter ha la rosa più forte. Dybala? Vedo complicato ora arrivare al rinnovo, altrimenti per un giocatore del genere si sarebbe arrivato all'accordo prima".

(Fonte: Sky Sport)