Del Piero: “Inter, qualcosa all’interno non funziona. Deve scattare un episodio. Vidal lo conosco…”

Il Real batte 2-0 l’Inter. L’ex capitano della Juve Alessandro Del Piero ha parlato a Sky Sport della brutta serata della squadra di Conte in Europa contro il Real Madrid:

“Penso che l’Inter abbia bisogno di una svolta nella propria stagione. Oggi si è completato un momento cominciato all’inizio dell’anno dove si nota che c’è qualcosa che non va all’interno. Deve scattare un episodio che fa tornare tutti allineati, perché sembra che la squadra non sia unita. Conosco bene Vidal, a volte va oltre. Ha sbagliato con la seconda ammonizione, non ho capito la prima”.