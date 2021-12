Del Piero: “Sorteggi Champions per l’Inter? Il Liverpool sarebbe ingiocabile”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato così del possibile sorteggio per l'Inter agli ottavi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato così del possibile sorteggio per l'Inter agli ottavi:

"Prendo il Liverpool che sono i più forti (ride, ndr). Spero di no per l'Inter perché il Liverpool sarà ingiocabile anche a febbraio. Sono fortissimi, non hanno punti deboli".