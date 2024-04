Mister Sebastiàn De La Fuente è l'allenatore della Viola, la squadra della Fiorentina femminile. In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club toscano ha parlato del momento delle sue ragazze e della lotta Champions in attesa della sfida con la Roma: «Avevamo molte sicurezze, ora che il gap con l’Inter si è assottigliato non dobbiamo spaventarci. Questa squadra non ha un problema mentale, fisico o di spogliatoio, non ha problema di identità: questa è la Fiorentina che con 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte si è qualificata con anticipo alla Seconda Fase. Questa è la Fiorentina che ha in mano il proprio destino: fare punti e qualificarsi in Champions League, dare il massimo e portare in fondo il proprio cammino», ha sottolineato.