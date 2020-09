De Laurentiis: “Campionato falsato, ecco perché. All’Uefa diano tutti le dimissioni”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha indirizzato un duro attacco al Governo in ottica prossimo campionato: “E’ un campionato falsato perché nessuno ha avuto la cultura dell’azione, una controffensiva razionale che risponde alla legalità, alla logica e alla salute. Si può fare questo campionato o no? Se io non posso stare a contatto come tifoso io non posso nemmeno fare uno sport di contatto. Io capisco che possa volerci il tampone per entrare allo stadio, questa potrebbe essere una tutela. Ma noi siamo qui a spendere soldi per conto di un Governo assente e impreparato?

E non mi riferisco solo a quello politico, ma anche a quello calcistico. La FIGC, la Lega che siamo noi… Allora devo prendere coscienza del fatto che noi siamo irresponsabili. Che la UEFA faccia il suo lavoro sporco, così come la FIFA. Loro dispongono e decidono: ma se qualcuno quando rientra fosse positivo partirebbe cause necessarie e irrinunciabili. Perché qui non si mette a rischio un campionato che sarebbe falsato, ma si mette a rischio la vita… E’ inutile che la UEFA stabilisce il fair play finanziario e poi ignora i diritti dei club e dei tifosi. Dovrebbero dare tutti le dimissioni all’UEFA”.