Rossi: “All’Inter sono bravi anche i collaboratori di Inzaghi perché…”

"Ci sono squadre che vanno al 100% nel primo tempo e poi nella ripresa le ritrovi al 20%, tipo come la Lazio contro la Juventus. L’Inter mantiene sempre un 70% e questo è fondamentale. Nel calcio una buona preparazione è quando tu riesci a tenere sempre costante il tuo rendimento, all’Inter sono bravi i collaboratori di Inzaghi".

