Delio Rossi: “Inter, fatte scelte per presente e futuro. Sullo scudetto…”

Le parole del tecnico: "Lotta scudetto? I campionati si decidono a marzo. L’Inter a breve e nel giro di un mese si gioca tutto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Delio Rossi, tecnico, ha parlato così del mercato operato dalle big di Serie A: "L’Inter ha fatto scelte tra presente e futuro, mentre la Juventus, che è più dietro in classifica rispetto alle altre, ha fatto un mercato più ricco e congeniale alla squadra per provare a rientrare tra le prime quattro. Le altre non hanno fatto nulla, perché forse credono di non aver bisogno di innesti. Lotta scudetto? I campionati si decidono a marzo. L’Inter a breve e nel giro di un mese si gioca tutto, incontrerà il Milan e il Napoli in campionato, la Roma in Coppa Italia e il Liverpool in Champions League".