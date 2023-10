Delneri: “Conte al Napoli? Ha fatto bene ovunque. Ora Garcia sarà…”

Le parole del tecnico: "Conte? Quando c’è un esonero, però, non riesco a non pensare a chi viene sollevato dall’incarico"

Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, Gigi Delneri, ex allenatore, ha parlato così delle voci che hanno accostato Antonio Conte al Napoli: "E’ un allenatore che ha fatto bene ovunque sia stato. Quel che credo è che la società sceglierà quel che sarà più giusto. Quando c’è un esonero, però, non riesco a non pensare a chi viene sollevato dall’incarico. È un periodo negativo, ma sono sicuro che l’allenatore francese abbia le qualità per poterne uscire. Tutto quel che adesso farà Garcia verrà valutato ora per ora".