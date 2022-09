Delneri: “L’Inter deve trovare un’identità. Ha valori importanti”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Gigi Delneri , allenatore, ha parlato così delle gare delle italiane in Champions League, con Inter e Juventus uscite sconfitte: «I francesi sono molto forti davanti ma dietro concedono, mentre i tedeschi sono più solidi. I gironi delle nostre sono complicati, ma credo che tutte, compresa l'Inter, possano giocarsi le proprie chance per passare. I nerazzurri hanno avuto tante problematiche legate a questioni come il futuro di Skriniar. Devono trovare un'identità».

«Mi sembra che Maignan sia stato il migliore in campo. L'Inter ha valori importanti, così come penso che il Milan possa ripetere la stagione scorsa puntando su un allenatore che non è arrivato lì per caso, ma per step. Pioli è un grande gestore. In più ha dovuto 'scansare' Rangnick, anche se la conferma mi è sembrata un atto dovuto in quel momento».