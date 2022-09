TS: “Inter in vendita: c’è l’interesse dagli USA di Vivek Ranadivé: ecco chi è”

Rimbalza ancora la voce di un mandato concesso a Goldman Sachs dalla famiglia Zhang per la cessione del club nerazzurro per 1,2 miliardi

Marco Astori

E' di ieri pomeriggio l'indiscrezione lanciata da alcuni media sul futuro societario dell'Inter: la famiglia Zhang avrebbe dato mandato per cercare compratori interessati alla società. Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa già il primo nome di un possibile acquirente: "Da maggio dell’anno scorso l’orizzonte dell’Inter incrocia spesso l’altra sponda del Pacifico, con un salto da quella asiatica della sua proprietà cinese a quella americana. E un legame particolare in California. Il cambio di baricentro è partito con l’accordo per il maxi-finanziamento da 275 milioni di euro concesso a maggio dell’anno scorso dal fondo Oaktree (quartier generale a Los Angeles) a Suning per mettere in sicurezza i conti nerazzurri.

Adesso arriva un’altra voce legata alla California. Sarebbe interessato all’Inter il co-proprietario della squadra di basket Nba dei Sacramento Kings, Vivek Ranadivé, 64enne ingegnere di origine indiana, fondatore di numerose aziende nel settore dell’informatica. A luglio il nome di Ranadivé era tra i papabili componenti della cordata di Gerry Cardinale per il passaggio del Milan da Elliott a RedBird. Adesso, invece, l’ex azionista ed ex vice-presidente dei Golden State Warriors (quota ceduta nel 2013 per entrare nei Sacramento Kings) avrebbe diretto le sue attenzioni sull’Inter.

Bisogna capire con che entità. Da un lato, rimbalza ancora la voce di un mandato concesso a Goldman Sachs dalla famiglia Zhang per la cessione del club nerazzurro per 1,2 miliardi. Dall’altro, Suning ribadisce che si tratta semplicemente della solita richiesta formulata da tempo alla banca d’affari statunitense di individuare possibili soci di minoranza. Proprio per aggiornare questo dossier nei giorni scorsi Steven Zhang e l'ad della parte economica dell'Inter, Alessandro Antonello, hanno incontrato a Milano i manager di Goldman Sachs", si legge.