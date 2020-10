Del Piero: “Inter, rosa impressionante. Da capire se schiaccerà pulsante di auto-distruzione”

Anche Alessandro Del Piero ha parlato del momento dell’Inter dopo la sconfitta nel derby e alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Borussia M. L’ex capitano della Juventus ha sottolineato: «Questa partita è un’occasione per l’Inter e non solo per Eriksen, lo è per Lukaku e per Lautaro che deve confermarsi il campione che tutti volevano in estate. L’Inter ha grandi potenzialità ed ha una rosa impressionante, quelli che ha in rosa fanno paura. Conte ha tantissima voglia di vincere ed è fondamentale questo. Bisognerà capire se per qualche motivo, come succede a volte all’Inter, durante la stagione schiaccerà il pulsante dell’autodistruzione. Perché delle volte sembra che anche quando va tutto bene c’è un mese di stop e con quello… È successo a Spalletti, a Mancini e tutti gli altri e questo ha frenato il club. Ha le potenzialità di vincere il campionato come un anno fa e poi la Champions è una cosa a parte, è un percorso che matura poco alla volta».

(Fonte: SS24)