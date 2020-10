Sky – Inter-Borussia, le ultime: tante conferme per Conte. Eriksen, la grande occasione

Dopo la delusione da derby, l’Inter di Antonio Conte è già alla vigilia dell’esordio in Champions League. Domani sera, infatti, a San Siro arriva il Borussia Moenchengladbach. E’ solo la prima partita del girone B che comprende anche Real Madrid e Shakhtar Donetsk, certo, ma è già una gara importante, perché l’avversario è candidato a contendere ai nerazzurri la qualificazione agli ottavi di finale fino alla fine.

Complici le assenze (Gagliardini, Skriniar e Young, ancora out causa Covid) e con Bastoni e Nainggolan non ancora pronti per una maglia da titolari, Conte punta in gran parte sulla squadra vista sabato a San Siro contro il Milan. Il grande dubbio è sulla trequarti dove, con Sensi non al meglio, il favorito (e chiamato a una risposta importante) è Christian Eriksen. Ecco la probabile formazione dell’Inter:

(Fonte: Sky Sport)