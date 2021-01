Del Piero: “L’Inter può vincere, pressione giusta. A gennaio spesso si è sciolta, ora…”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero, ex centravanti, ha parlato così della sconfitta dell’Inter contro la Sampdoria di ieri: “Con la Samp l’Inter ha creato tantissimo, ha avuto sfortuna: è facile l’analisi. In ottica futura l’Inter affronterà il mese più difficile statisticamente di tutti gli anni: a gennaio di solito si è sciolta, quando inizia il mercato. Questo spesso ha cambiato dei giocatori, anche importanti: e questo ha influito anche sull’esito dei risultati.

Per far vedere che oggi è stato un episodio sfortunato, deve vincere le prossime tre partite: devi dare una risposta immediata e non incappare in un altro episodio negativo. Pressione? Chi non ha pressione? Tutte ce l’hanno: il Milan ha fatto peggio dell’Inter negli scorsi anni, la pressione ce l’ha chi non vince ed è giusto che sia così. L’Inter ha una squadra per vincere, anche dall’anno scorso: quest’anno anche più della Juventus. Io ho vissuto sempre sotto pressione, una squadra come l’Inter è costruita per lo scudetto. L’Inter è da anni che vive questo momento di poter vincere, è giusto che sia sotto pressione”.