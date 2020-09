Del Piero: “Inter seria candidata allo scudetto. Dà sempre sensazione di…”

Intervenuto durante il programma Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero, ex centravanti, ha parlato così della vittoria dell’Inter sulla Fiorentina: “Inter e Atalanta sono serie candidate per lo scudetto. I cinque cambi dell’Inter ieri hanno fatto una grande differenza: avere una panchina così non è male. L’Inter è stata brava a sistemare una partita con cinque giocatori del genere: si è calata nelle regole del gioco nel migliore dei modi. Dà sempre sensazione di poter far gol, il sistema di gioco crea molto. Poi il calcio è cambiato, non troviamo più difensori di una volta, vediamo gol che una volta non si prendevano: ai difensori chiediamo di essere più centrocampisti”.