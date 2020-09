LIVE, INTER-FIORENTINA 0-1: Handanovic a valanga su Kouame

MILANO – Esordio in campionato per l’Inter di Antonio Conte che debutta (per la seconda giornata) contro la Fiorentina al Meazza. Sarà Kolarov l’unico nuovo innesto a debuttare dal primo minuto, in difesa, con Bastoni e D’Ambrosio. Mediana affidata a Barella e Brozovic con Perisic e Young sulle corsie esterne. Eriksen agirà sulla trequarti in appoggio del tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 15 Young, 23 Barella, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 29 Dalbert, 31 Pirola, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 25 Chiesa, 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 7 Ribery, 11 Kouame.

A disposizione: 1 Terracciano, 6 Borja Valero, 8 Duncan, 9 Vlahovic, 18 Saponara, 20 Pezzella, 21 Lirola, 23 Venuti, 28 Montiel, 32 Dalle Mura, 63 Cutrone, 98 Igor.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Fiorito, Liberti.

Quarto Uomo: Maresca.

VAR e Assistente VAR: Giacomelli, Preti.