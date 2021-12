Delvecchio: “Giallo a Abraham? Non ci volevo credere. Roma-Inter? E’ dura”

Le parole dell'ex giallorosso: "Per Mou sarà una partita speciale, magari sperava di giocarsela con altri presupposti"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Marco Delvecchio, ex calciatore della Roma, ha commentato così l'ammonizione di Tammy Abraham che lo costringerà a saltare la gara con l'Inter: «Si è preso un'ammonizione immeritata e pesantissima. Quando ho visto le immagini non ci volevo credere: si è girato, per sbaglio è finito addosso a Svanberg. Ammonito. No, c'è stato un errore. Si vedeva che non era un gesto cercato, violento. E' stato uno scontro casuale».