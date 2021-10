Demba Ba: “Mourinho? Ecco cosa ci ha detto un giorno. È il tipo di persona che lancia…”

L'ex attaccante del Chelsea racconta uno spaccato sul José Mourinho all'interno dello spogliatoio

L'ex attaccante del Chelsea, Demba Ba, ha raccontato uno spaccato sul José Mourinho all'interno dello spogliatoio. L'ex giocatore, che si è ritirato dal calcio giocato il mese scorso all'età di 36 anni, spiega che lo Special One "usa molta psicologia sui giocatori, per vedere chi ha una forte personalità".

"Un giorno ci ha detto: 'Se hai un problema di fiducia, questo è il tuo problema'. Penso che i giocatori che aveva originariamente - Frank Lampard, Didier Drogba, Michael Ballack - fossero dei duri. Hanno risposto bene a quel tipo di gestione. Le giovani generazioni hanno bisogno di più incoraggiamento e supporto. La loro autostima non è così forte. Sono influenzati dai social media e da altre cose, potrebbero non rispondere così bene alla pressione", spiega Ba a The Athletic. "Ma Jose è il tipo di persona che lancia una bomba nello spogliatoio e vede chi ne esce vivo. Al Chelsea, era tipo, quale maschera indosserò oggi? Sarà quella felice, sarcastica, quella triste, quella arrabbiata? A un certo punto, non ci rimani male perché sai che sta solo giocando con te. Lui gioca molto bene".