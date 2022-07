Atalanta, Demiral non è incedibile: per l’Inter carta Pinamonti, affare possibile

In casa Inter in questo momento i fari del mercato sono puntati sulla difesa: sfumato Bremer, con Skriniar che a questo punto potrebbe rimanere a Milano , la dirigenza nerazzurra deve comunque trovare un sostituto di Ranocchia, finito nel frattempo al Monza. Uno dei profili valutati in queste settimane, come scrive La Gazzetta dello Sport, è quello di Merih Demiral, centrale turco che l'Atalanta ha recentemente riscattato dalla Juventus:

"Il nome di Merih Demiral va osservato con cura. Del resto, nello stesso momento l'Inter ha in piedi con l'Atalanta un'altra trattativa su cifre non dissimili: quella per Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni, gli stessi appena spesi dai Percassi per riscattare il turco. In ogni caso, su Demiral l'Inter si era mossa con decisione già a giugno: aveva chiesto informazioni quando il difensore era rimpallato tra Juventus e Dea e non era così chiaro quale fosse il suo destino. Di certo, per ragioni tattiche, Gasperini non direbbe di no a un addio di Merih, specie se contestualmente potesse ricevere l'attaccante sperato. Insomma, c'è margine, anche economico, per trattare e concludere".