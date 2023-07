Il centrocampista sloveno, classe 2000 e con un passato nel settore giovanile nerazzurro, è reduce da una stagione giocata in patria

Elian Demirovic può tornare a giocare in Italia: il centrocampista sloveno, classe 2000 e con un passato nel settore giovanile dell'Inter, dopo una stagione positiva in patria con il ND Primorje (23 presenze e 4 reti) avrebbe attirato su di sè l'interesse di diversi club del nostro Paese. Lo riporta tuttomercatoweb.com.