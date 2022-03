Denis: “Scudetto? Tifo Napoli. E dico a De Laurentiis di comprare Dybala”

Le parole del centravanti: "Napoli? Spero faccia risultati importanti in questa stagione che è strana visto che Inter e Juventus stanno facendo fatica"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, German Denis, centravanti, ha parlato così della corsa scudetto e non solo: "Faccio il tifo per il Napoli, spero faccia risultati importanti in questa stagione che è strana visto che Inter e Juventus stanno facendo fatica. Dybala? A De Laurentiis dico di fare questo colpaccio di mercato e di acquistarlo".