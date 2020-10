Shakhtar, Dentinho: “Inter grande avversario, ma noi possiamo giocare una partita di livello”

Accanto a Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, anche Dentinho è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del brasiliano:

“L’Inter è un grande avversario, giochiamo in casa e possiamo fare un match di altissimo livello. Ci siamo preparati bene per questa partita. Scorsa stagione abbiamo fatto un bel percorso, adesso possiamo fare lo stesso. L’anno scorso abbiamo battuto l’Atalanta che gioca con questo modulo. Contro l’Inter sarà una bella e combattuta partita. Ci prepariamo in ogni match per dare il massimo. Siamo forti, possiamo migliorare, per vincere conta anche l’aspetto mentale. Speriamo di riuscire a dare domani il cento per cento“.

(Fonte: TMW)