Mediaset – Eriksen via dall’Inter? Intermediari al lavoro: “Dialoghi con Marotta per…”

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe anche essere lontano dall’Inter. Durante la trasmissione “Pressing”, in onda su Canale 5, si è infatti parlato della situazione di mercato del centrocampista danese, che fatica a imporsi nello scacchiere di Antonio Conte in nerazzurro.

In particolare, secondo l’emittente, alcuni intermediari starebbero dialogando praticamente ogni giorno con la dirigenza nerazzurra per portare a Marotta i sondaggi delle tante grandi squadre in giro per l’Europa interessate al giocatore. Per l’eventuale trasferimento di Eriksen, però, c’è un problema: come riferisce Mediaset, infatti, l’ex Tottenham percepisce uno stipendio di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione.

Un salario dalla portata non indifferente, che attualmente lo rende “prigioniero” del proprio ingaggio. Un ostacolo in più per le pretendenti. Ma nulla è escluso. E il futuro di Eriksen potrebbe anche essere lontano dall’Inter.

(Fonte: Pressing – Canale 5)