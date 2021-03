Musso e De Paul, l’Inter c’è. Ma l’Udinese comunica: “Ecco il prezzo per averli”

Ecco la cifra che serve per portare via dall'Udinese i due argentini Rodrigo De Paul e Juan Musso: l'Inter è interessata

In casa Udinese c'è un doppio obiettivo di mercato per l'Inter, rappresentato da Rodrigo De Paul e Juan Musso. Ma portarli via in estate sarà durissima, considerando che il club friulano è da sempre una bottega carissima. SportMediaset indica infatti il prezzo che servirà per prenderli: "L'Udinese ha fissato la cifra per Musso e De Paul: l'Inter e le altre squadre che fossero interessate, devono prepararsi a sborsare circa 30 e 40 milioni di euro rispettivamente per assicurarsi il portiere e l'attaccante bianconeri", si legge.