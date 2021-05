Compagnoni: “Napoli è forte, manca qualcosa ma contenderà scudetto all’Inter”

Il giornalista ha parlato della squadra di Gattuso e di come soprattutto nella parte finale della stagione è venuta fuori la sua potenzialità

A Skysport si è parlato del Napoli come di una squadra che potrebbe essere tra le favorite per il prossimo campionato. Lo ha detto in particolare il telecronista Maurizio Compagnoni, spiegando: «Il Napoli sta benissimo da un punto di vista atletico e mentale. Ha un potenziale enorme. Per De Paul sicuramente si scatenerà un'asta e non sono sicuro che i club italiani possano riuscire a strapparlo all'Udinese. Ma immagino un Napoli con lui davanti alla difesa diventerebbe una squadra da scudetto perché ha un potenziale offensivo enorme. Politano ha fatto una grande stagione, Insigne non ne parliamo. Osimhen è esploso, Zieliński è un fuoriclasse, Lozano è fortissimo».

«Il Napoli ha un potenziale davanti notevole e se non avesse avuto tanti problemi nella fase centrale della stagione, il Napoli sarebbe già in CL. Molti dicono che avrebbe conteso lo scudetto all'Inter ma io penso che non era pronto quest'anno anche se non avesse avuto problemi durante la stagione. Ha bisogno di qualcosa in mezzo. Ma se trova qualcosa in mezzo, non dico che sarà la squadra da battere ma sarà una delle favorite con l'Inter», ha concluso sulla prossima stagione.