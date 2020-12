EDICOLA / CdS: “De Paul è primo nella lista di Conte. Oggi il vertice con l’Inter”

La falsa apertura è dedicata a Zaniolo, al suo recupero per la Roma e per l’Italia di Mancini. E poi anche ad un amore di cui si è parlato a lungo sui giornali sportivi e su quelli di gossip negli ultimi giorni. L’apertura vera e propria del Corriere dello Sport invece è dedicata al calciomercato, quello dell’Inter: “De Paul primo della lista di Conte. Oggi il vertice di mercato tra tecnico e Inter. Obiettivo scudetto. La cessione di Eriksen apre le porte per l’arrivo di un attaccante a basso costo. Origi più Gomez. Poi il sogno argentino, ma il problema è il prezzo”.