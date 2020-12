Inter, Adani promuove De Paul: “Gioca a tutto campo. Può giocare in qualsiasi squadra”

In diretta su Twitch con Christian Vieri, Nicola Ventola e Alvaro Recoba, Daniele Adani ha parlato ed elogiato Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Argentina e dell’Udinese nel mirino dell’Inter.

“De Paul è un ex trequartista che ora gioca a tutto campo. Dopo aver fallito col Valencia, si è adattato alla realtà provinciale di Udine: ora può giocare in qualsiasi squadra. Dove non arriva con la qualità lo fa con la corsa. In una big? Quando fai la mezzala dell’Argentina può giocare in ogni club“.