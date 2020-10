Alle ore 14.00 di venerdì 16 ottobre, si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Inter-Milan, gara valida per la quarta giornata di Serie A TIM 2020/21. Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati e la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.

(Inter.it)