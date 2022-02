Inter, vincere per eliminare il Milan. Inzaghi punta sul doppio pilota a centrocampo

Una vittoria dell'Inter taglierebbe fuori il Milan dalla corsa scudetto, il tecnico dei nerazzurro si affida a Brozovic-Calhanoglu in regia

"Il 7 novembre il Milan aveva 7 punti di vantaggio. Giocò per sprofondare in doppia cifra i concittadini e turbare la crescita della creatura di Inzaghi. Invece il divario di 7 punti non si vide in campo e l’Inter trasse dal derby spinta e fiducia. Oggi gioca per sprofondare il Diavolo a -7, con una partita in meno, e tagliarlo fuori dalla corsa scudetto. Parti ribaltate. Nel cammino da un derby e l’altro, l’Inter ha fatto 11 punti in più. Ha segnato 24 gol contro i 21 del Milan, ma, soprattutto, ne ha subiti solo 4 contro i 12 dei rossoneri. E’ qui che si è spalancato il baratro, nel rendimento difensivo. Il rigore sbagliato da Lautaro lo causò un errore infantile di Ballo-Touré. Più recentemente Kalulu e Gabbia hanno peccato in partite chiave. Errori di reparto, più che falle di reparto. Gli infortuni di Kjaer e Tomori hanno gravato tantissimo. Al contrario, la difesa di Inzaghi, la più solida e sincronizzata del torneo, è diventata la stanza del potere della capolista. Anche perché protetta da un centrocampo cresciuto in palleggio e sincronie, governato dal miglior Brozovic di sempre. Lo troviamo spesso sul podio delle hit di merito. Palloni giocati: Brozo 3° (1944), dietro a Di Lorenzo e Lopez. Passaggi: secondo (1.958), dietro a Lopez. Palloni recuperati: secondo (142), dietro a Walace. Il croato fa di tutto: crea e distrugge", sottolinea La Gazzetta dello Sport.