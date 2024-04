EDICOLA TS – Torino-Juventus è un derby per l’Europa

"Derby per l'Europa". Recita così il titolo della copertina della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 13 aprile 2024 in merito al derby tra Torino e Juventus .

"Quinto posto Champions a un passo per le italiane: un assist a Toro e Juve che alle 18 si sfidano. I granata devono vincere per alimentare la speranza di andare almeno in Conference, i bianconeri per blindare la qualificazione nella Coppa più importante. Stadio esaurito", si legge. Spazio poi alla vittoria dell'Atalanta contro il Liverpool e al Golden Boy.