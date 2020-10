Inter, derby col Milan prima della Champions. E Conte avrà il gruppo al completo solo giovedì 15

Dopo il pareggio all’Olimpico contro la Lazio, l’Inter scenderà di nuovo in campo nel derby col Milan in programma sabato 17. Conte avrà tempo di preparare la delicata sfida, anche se dovrà fare a meno di parecchi nazionali, ben 16 giocatori. L’Inter si ritroverà a ranghi ridotti domani pomeriggio alla Pinetina.

“Il gruppo potrà essere al completo soltanto giovedì 15, quindi due giorni prima della sfida con il Milan. I sudamericani, Lautaro, Vidal e Sanchez, infatti, avranno il secondo impegno martedì 13. Ma tutti gli europei, per cui il programma prevede ben 3 partite, saranno in campo mercoledì 14. Forse solo Hakimi e Bastoni potranno rientrare alla Pinetina con un giorno di anticipo rispetto ai compagni. Dal derby in poi, peraltro, comincerà il vero tour de force, visto che poi scatterà anche la Champions”, spiega il Corriere dello Sport.