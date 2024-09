Su Lautaro: "Il Toro è lontano dalla forma migliore, ma il derby può essere tonificante per uno come lui, che da marzo ha segnato solo un gol con la maglia dell’Inter (a Frosinone) e che quando ricomincerà a segnare, come è spesso accaduto in passato dopo digiuni più o meno lunghi, magari non si fermerà per un bel po’. Però quando si parla di Lautaro, si deve anche sottolineare come i suoi dispendiosi movimenti a rientrare siano la chiave di accensione di tutta la macchina offensiva nerazzurra, che con i triangoli fra le mezzali e gli esterni e la spinta dei centrali di difesa, in questi due anni ha sempre travolto il Milan, come un vortice. Di ricordi non si vive, ma giocare a memoria aiuta eccome".