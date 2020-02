La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 8 febbraio 2020 parla così del derby in programma domani: “Inter-Milan, derby globale. Oltre 200 i paesi collegati, 22 rappresentati in campo. Domani mega-show al Meazza”. La copertina, invece, è dedicata a Cristiano Ronaldo (“Balla CR7” mentre in taglio alto si dà spazio al KO della Roma contro il Bologna.