Inter, Conte non risparmia un’altra frecciata al Corriere dello Sport in conferenza stampa

“Vecino? Vediamo. Non è successo niente di particolare. Non lo escluderei dalla partita come qualcuno ha fatto oggi. Magari sapendo più di me”. Antonio Conte, in conferenza stampa, non ha risparmiato una frecciata al Corriere dello Sport. Il quotidiano romano, nella pagina dedicata all’Inter, ha infatti dato per scontato il forfait di Matias Vecino contro l’Atalanta per un problema muscolare, parlando di tentativo di recupero solo per la panchina.

Antonio Conte, invece, ha voluto smorzare la preoccupazione sulle condizioni dell’uruguaiano, con una stilettata al quotidiano che, forse, “ne sa più di me”. Conte, per domani sera, deve già fare a meno di Nicolò Barella, squalificato al pari di Milan Skriniar, e di Danilo D’Ambrosio, lui sì alle prese con un risentimento muscolare.