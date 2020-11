Inter, venerdì l’amichevole col Monza di Berlusconi. GdS: “Uno vuole dimostrare a Conte di meritare…”

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano a sfidare l’Inter. Venerdì alle 15, l’Inter di Antonio Conte ospita nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile il Monza di Cristian Brocchi in quello che per la dirigenza del club brianzolo è un vero è proprio derby amichevole.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Conte avrà a disposizione solo sei calciatori della Prima Squadra e non avrà la possibilità di fare molti esperimenti. Sono rimasti alla Pinetina Handanovic, Radu, Ranocchia, Darmian, Young e Nainggolan, a cui si aggiungeranno i Primavera.

“E il Ninja potrebbe essere quello con maggior voglia di mettersi in mostra, per dimostrare di meritare una chance vera anche in campionato, e non solo per una manciata di minuti. L’atteggiamento fa la differenza, anche in queste occasioni” conclude la Rosea.