Derby di Londra tra Ramsey ed Eriksen. Lo juventino potrebbe partire dal 1′

Derby d’Italia ta Juve e Inter, ma anche derby di Londra tra Ramsey ed Eriksen. Lo juventino, al momento, sembra essere tra i probabili titolari. Il danese, invece, dovrebbe partire dalla panchina.

“Ramsey ed Eriksen condividono il rischio panchina e per Aaron sembra un discorso a tre: lui, Bentancur e Pjanic per due maglie. Sarri, che a Londra ha allenato un anno, forse sa che il gallese sa far gol nelle partite importanti: tre al Tottenham, uno nel 2016 con un tacco da sigla tv, e quattro in quattro partite dei quarti di Europa League tra il 2018 e il 2019. Non male. A proposito di Premier, Ramsey domenica sera potrebbe partecipare a una rimpatriata: tra Inter e Juve ci sono giocatori con un passato inglese come Lukaku, Moses, Young, Ronaldo, Higuain, altri due ex Arsenal come Szczesny e Alexis Sanchez. Più che Torino, Torinoshire. Ramsey, rispetto a molti di loro, finora ha combinato poco, bloccato dagli infortuni e dalla condizione fisica, raramente vicina al 100%. Non è il giocatore ideale per Sarri e si sa, ma a Ferrara con la Spal ha segnato il suo primo gol in campionato con un movimento da mezzala. La Juve lo aspettava da mesi”, si legge su La Gazzetta dello Sport.