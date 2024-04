Non solo quello calcistico. Il prossimo lunedì si svolgerà anche il 'Derby della solidarietà' tra la curva dell'Inter e quella del Milan. Gli ultras rossoneri e quelli nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l'igiene per i senzatetto milanesi. E alcune ore prima dell'inizio della partita le due tifoserie si presenteranno con i loro furgoni davanti allo stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto.