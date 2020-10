Inter-Milan, lo snodo Vidal-Calhanoglu può decidere il derby. Conte ha una risorsa in più

Domani sera a San Siro si sfideranno Inter e Milan nel derby. Conte e Pioli fanno la conta degli assenti e metteranno in campo la squadra migliore in questo momento.

Da una parte ci saranno Brozovic, Vidal e Barella, dall’altra Bennacer, Kessie e Calhanoglu. Conte può contare sulla combattività del cileno, sulla follia del croato e sul dinamismo di Barella, ma non ha la fantasia del turco del Milan. Lo snodo Vidal-Calhanoglu sarà probabilmente fondamentale per l’esito del derby. E il tecnico dell’Inter può attingere in panchina scegliendo un giocatore del talento di Eriksen. Davanti il collaudato duo Lautaro-Lukaku da una parte, dall’altra il rientrante Ibra, appena guarito dal Covid.

(La Gazzetta dello Sport)