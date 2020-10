Maniero: “Eriksen? Al Tottenham mi piaceva da morire. Mi auguro per i tifosi dell’Inter…”

Decisivo ancora una volta con la maglia della sua Danimarca, Christian Eriksen continua a faticare a imporsi nell’Inter di Antonio Conte. A due giorni dal derby contro il Milan, della sua situazione ha parlato l’ex attaccante Filippo Maniero che, ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato:

“Onestamente il giocatore che abbiamo ammirato al Tottenham mi piaceva da morire. Ti faceva divertire, si vedeva la qualità straordinaria. A Milano è difficile capire, non lo abbiamo visto a quel livello. Non si è capito se è dovuto a qualche problema. Mi auguro per i tifosi dell’Inter che torni a grandi livelli, perché può fare la differenza“.

(Fonte: TMW Radio)