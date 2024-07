Parla anche Mbappé, che oltre al nuovo appello per andare al voto domenica "per non lasciare il paese in mano a certa gente", parla di CR7 che era il suo idolo da bambino e del quale aveva i poster in camera. "Lui è unico, ce n'è uno solo. Quanto a me, voglio solo seguire la mia strada, e spero di scrivere una grande pagina della storia del Real Madrid". "Per me - dice ancora il capitano della Francia - sarà un onore confrontarmi ancora con lui, tutti conoscono l'ammirazione che i provo per Ronaldo. Siamo in contatto, lui resterà una leggenda del calcio, ma spero di vincere domani. Cosa gli invidio? Bisogna apprezzare quello che è e quello che è stato, è un giocatore unico. Il suo curriculum parla da solo".