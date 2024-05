Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. della Francia ha fiducia in tutti i convocati e in particolare in Benjamin Pavard

In vista degli Europei, in Francia la domanda più ricorrente è con quale difesa intende iniziare Didier Deschamps e in che condizioni sono i giocatori. Konaté ha perso la titolarità col Liverpool, Upamecano al Bayern è sparito dopo un mese di febbraio catastrofico, Lucas Hernandez non c'è per infortunio. Il c.t. ha riconosciuto che potrebbero sorgere dubbi, ma mantiene la fiducia in tutti i convocati e in particolare in Benjamin Pavard, che potrebbe essere chiamato a giocare al centro della difesa.